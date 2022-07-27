Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
54 минуты назад

Одноглазый котенок-мутант с лицом обезьяны родился на Филиппинах

Lenta.ru

Родившегося на Филиппинах одноглазого котенка-мутанта с обезьяньим лицом объявили воплощением злого духа. Об этом сообщает Daily Mirror.

Одноглазый котенок-мутант с лицом обезьяны родился на Филиппинах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Странного мертвого детеныша родила кошка студента сельскохозяйственного вуза из провинции Восточный Мисамис Майкла Северино. Котенок появился на свет со слившимися в один глазами, отростком на лбу, похожим на рог, и, по словам очевидцев, напоминал «помесь котенка и обезьяны». При этом остальные детеныши из того же помета были нормальными.

Северино выложил снимки котенка в сеть, после чего многие пользователи заявили, что мутант, скорее всего, является воплощением злого духа энгканто. Согласно поверьям, люди, разгневавшие такого духа, страдали от депрессии, безумия, заболевали, даже становились одержимыми и исчезали. Впрочем, энгканто бывают и добрыми.

Сам Северино считает, что мутация случилась из-за того, что его кошке уже восемь лет — чем старше становится животное, тем больше вероятность появления аномалий во время беременности. Он уточнил, что в прошлом его питомица приносила котят четырежды, и они всегда были здоровыми.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили теленка с пятью ногами. Странное животное живет в поселке Слюдянка на берегу озера Байкал.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители