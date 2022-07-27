Одноглазый котенок-мутант с лицом обезьяны родился на Филиппинах

Родившегося на Филиппинах одноглазого котенка-мутанта с обезьяньим лицом объявили воплощением злого духа. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Странного мертвого детеныша родила кошка студента сельскохозяйственного вуза из провинции Восточный Мисамис Майкла Северино. Котенок появился на свет со слившимися в один глазами, отростком на лбу, похожим на рог, и, по словам очевидцев, напоминал «помесь котенка и обезьяны». При этом остальные детеныши из того же помета были нормальными.

Северино выложил снимки котенка в сеть, после чего многие пользователи заявили, что мутант, скорее всего, является воплощением злого духа энгканто. Согласно поверьям, люди, разгневавшие такого духа, страдали от депрессии, безумия, заболевали, даже становились одержимыми и исчезали. Впрочем, энгканто бывают и добрыми.

Сам Северино считает, что мутация случилась из-за того, что его кошке уже восемь лет — чем старше становится животное, тем больше вероятность появления аномалий во время беременности. Он уточнил, что в прошлом его питомица приносила котят четырежды, и они всегда были здоровыми.