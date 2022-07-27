Российский школьник несколько дней проходил с жуком в ухе

В Челябинской области школьник несколько дней проходил с жуком в ухе. Об этом сообщается на странице областной детской клинической больницы в соцсети «ВКонтакте» .

По словам матери российского школьника, он находился в деревне, когда заметил в ухе жука. Мальчик попытался достать его самостоятельно, однако только глубже протолкнул насекомое. Утром ребенка отвезли к врачу, однако вынуть жука из уха не удалось. Медики направили мальчика с родителями в другую больницу, где должен был находиться необходимый для извлечения насекомого инструмент, но и там пострадавшему не смогли помочь. Врач предложил капать ребенку в ухо капли и ждать.