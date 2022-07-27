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57 минут назад

Российский школьник несколько дней проходил с жуком в ухе

Lenta.ru

В Челябинской области школьник несколько дней проходил с жуком в ухе. Об этом сообщается на странице областной детской клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

Российский школьник несколько дней проходил с жуком в ухе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам матери российского школьника, он находился в деревне, когда заметил в ухе жука. Мальчик попытался достать его самостоятельно, однако только глубже протолкнул насекомое. Утром ребенка отвезли к врачу, однако вынуть жука из уха не удалось. Медики направили мальчика с родителями в другую больницу, где должен был находиться необходимый для извлечения насекомого инструмент, но и там пострадавшему не смогли помочь. Врач предложил капать ребенку в ухо капли и ждать.

Спустя три дня мать отвезла школьника в Челябинскую областную больницу, где медикам наконец удалось вытащить 1,5-сантиметровое насекомое.

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