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57 минут назад

Женщина пошла за дровами и нашла алмаз в 4 карата

Lenta.ru

Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз, стоимость которого оценивается в 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

Женщина пошла за дровами и нашла алмаз в 4 карата
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дженда Баи собирала и продавала дрова, чтобы заработать на ремонт. Заметив в лесу сияющий прозрачный камень, она взяла его и побежала домой, чтобы рассказать о находке мужу. Пара не смогла самостоятельно идентифицировать самоцвет, поэтому обратилась к местному ювелиру Анупаму Сингху.

Тот подтвердил, что женщина нашла алмаз весом четыре карата. Семья, которая живет в ветхом доме, планирует выставить находку на аукцион и надеется, что продажа драгоценного камня поможет им решить финансовые проблемы. У женщины четыре сына и две дочери, которые собираются выходить замуж. На выручку от камня Баи хочет отремонтировать дом и организовать свадьбы для дочерей.

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