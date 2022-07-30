Британцы не могут похоронить домашних животных

Жители Великобритании с трудом справляются с погребением и кремацией домашних животных из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила The Guardian. На сайтах по сбору денег появилось множество объявлений, в которых владельцы питомцев просят помочь им покрыть расходы на достойные похороны животных. Как рассказала одна из инициаторов сборов — хозяйка умершей собаки — кремация питомца обойдётся в 250 фунтов стерлингов ($303).

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Ещё 190 фунтов ($230) ей пришлось потратить на ветеринара. Часть она отдала за сувениры, такие как отпечатки лап, чтобы сохранить память о любимом питомце. И в итоге 100 фунтов ($121) ей не хватило, в связи с чем пришлось воспользоваться специальной платформой для сбора денег.

«Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жильё», — отметили авторы публикации.

Ранее британцы начали отказываться от дорогих красного мяса и рыбных блюд в попытке сэкономить. Издание Daily Mail отметило, что так проявляет себя кризис, затронувший многие сферы жизни в стране.