Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Британцам стало не хватать денег на «красивые» похороны домашних животных

FBM.ruиещё 1

Жители Великобритании с трудом справляются с погребением и кремацией домашних животных из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила The Guardian. На сайтах по сбору денег появилось множество объявлений, в которых владельцы питомцев просят помочь им покрыть расходы на достойные похороны животных. Как рассказала одна из инициаторов сборов — хозяйка умершей собаки — кремация питомца обойдётся в 250 фунтов стерлингов ($303).

Британцы не могут похоронить домашних животных
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Ещё 190 фунтов ($230) ей пришлось потратить на ветеринара. Часть она отдала за сувениры, такие как отпечатки лап, чтобы сохранить память о любимом питомце. И в итоге 100 фунтов ($121) ей не хватило, в связи с чем пришлось воспользоваться специальной платформой для сбора денег.

«Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жильё», — отметили авторы публикации.

Ранее британцы начали отказываться от дорогих красного мяса и рыбных блюд в попытке сэкономить. Издание Daily Mail отметило, что так проявляет себя кризис, затронувший многие сферы жизни в стране.

Кроме роста цен на продукты и услуги, британцы уже скоро столкнутся с другими бедами. Например, к зиме счета на электричество могут подскочить до 3300 фунтов стерлингов (258 032 рубля), что, как писали журналисты, «ввергнет миллионы людей в нищету».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители