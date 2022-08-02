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30 минут назад

Треть россиян посчитали Солнце вращающимся вокруг Земли

Lenta.ruиещё 2

Более трети россиян — 35 процентов участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — считают, что Солнце вращается вокруг Земли, правильный ответ — что именно планета вращается вокруг звезды — озвучил 61 процент опрошенных, остальные затруднились дать ответ.

Треть россиян посчитали Солнце вращающимся вокруг Земли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Результаты исследования о распространенности научных заблуждений приведены на сайте организации.

Также респондентов просили оценить утверждение о том, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Согласились с этим 12 процентов опрошенных. Правильный ответ «нет» дали 69 процентов респондентов. Затруднились с ответом 19 процентов.

Большинство респондентов (85 процентов) в курсе, что радиоактивное молоко не станет безопасным, если его прокипятить. Однако, 7 процентов россиян согласились с этим ошибочным мнением.

Пятая часть опрошенных (21 процент) полагает, что первобытные люди жили в то же время, что и динозавры. Две трети респондентов (66 процентов) знают, что это нет так.

Фактически разделились мнения респондентов по вопросам о продуктах с ГМО. Так, 44 процента согласны с тем, что они вызывают рак, 35 процентов ответили отрицательно. Еще 21 процент опрошенных затруднился с ответом.

Больше половины опрошенных (55 процентов) не верят, что такие продукты способны победить голод на планете, 32 процента придерживаются противоположной точки зрения, еще 13 процентов затруднились с ответом.

По итогам опроса ВЦИОМ выделил три группы по уровню научной грамотности: у 21 процента он невысокий, у 44 процентов — средний, у 35 процентов — высокий.

Безумный мир,ВЦИОМ,
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