Фанаты Эминема обсуждают теорию, что вместо него выступает клон

Фанаты всемирно известного рэпера Эминема выдвинули конспирологическую теорию, что исполнитель умер в 2006 году, после чего на замену ему поставили двойника. Об этом сообщает издание Mirror.

Сначала фанаты заметили, что начиная с середины 2000-х годов голос певца стал меняться, также некоторые обратили внимание на изменение линии подбородка артиста. Кроме пользователи отметили изменения в стиле одежды звезды. Так, многие в интернете указывали на то, что тексты песен Эминема начали меняться примерно в 2006 году, с «большим акцентом на образ жизни в стиле хип-хоп», а его стиль одежды изменился на «более мрачный».