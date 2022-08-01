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1 час назад

Фанаты Эминема обсуждают теорию, что вместо него выступает клон

Газета.Ru

Фанаты всемирно известного рэпера Эминема выдвинули конспирологическую теорию, что исполнитель умер в 2006 году, после чего на замену ему поставили двойника. Об этом сообщает издание Mirror.

Фанаты Эминема обсуждают теорию, что вместо него выступает клон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сначала фанаты заметили, что начиная с середины 2000-х годов голос певца стал меняться, также некоторые обратили внимание на изменение линии подбородка артиста. Кроме пользователи отметили изменения в стиле одежды звезды. Так, многие в интернете указывали на то, что тексты песен Эминема начали меняться примерно в 2006 году, с «большим акцентом на образ жизни в стиле хип-хоп», а его стиль одежды изменился на «более мрачный».

В 2016 году его коллега-рэпер BoB начал публиковать теории о человеческих клонах. Он также полагает, что вместо рэпера выступает клон.

«Я считаю, что Эминем — клон, он не выглядит прежним после так называемого инцидента, когда он просто исчез примерно на год, а появился уже другим», — сообщил один из поклонников рэпера.

Безумный мир,Эминем,
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