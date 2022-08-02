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1 час назад

Пассажиры заметили ошибку в надписи на станции метро

В городе Nиещё 1

Нижегородцы обратили внимание на ошибку, допущенную в надписи на одной из станций метро. Фотографию один из жителей опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Пассажиры заметили ошибку в надписи на станции метро
Фото: В городе NВ городе N

Так, в надписи «Нижегородский метрополитен» одна из букв «И» приделана к стене другой стороной.

Это фишка такая город

Но рисунок из мозаики на бассейне еще никто не переплюнул, 

— шутят пользователи.

В комментариях подписчица Elena Korvyakova поделилась фотографией из аэропорта имени Чкалова, где туристов на багажной ленте встречает надпись «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».

Безумный мир,
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