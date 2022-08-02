Пассажиры заметили ошибку в надписи на станции метро

Нижегородцы обратили внимание на ошибку, допущенную в надписи на одной из станций метро. Фотографию один из жителей опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Фото: В городе N В городе N

Так, в надписи «Нижегородский метрополитен» одна из букв «И» приделана к стене другой стороной.

Это фишка такая город

Но рисунок из мозаики на бассейне еще никто не переплюнул,

— шутят пользователи.