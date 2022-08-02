Пассажиры заметили ошибку в надписи на станции метро

Нижегородцы обратили внимание на ошибку, допущенную в надписи на одной из станций метро. Фотографию один из жителей опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
Так, в надписи «Нижегородский метрополитен» одна из букв «И» приделана к стене другой стороной.
Это фишка такая город
Но рисунок из мозаики на бассейне еще никто не переплюнул,
— шутят пользователи.
В комментариях подписчица Elena Korvyakova поделилась фотографией из аэропорта имени Чкалова, где туристов на багажной ленте встречает надпись «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».