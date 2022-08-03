Объявление в парке напугало пользователей сети

«Во время пробежки в любимом парке я решил сделать перерыв и сел за один из столов для пикника. Кто-то написал на нем красным карандашом фразы "Клоуны были здесь" и "Глупые девочки должны умереть" и другие пугающие вещи. С тех пор я стал бегать в других местах»,