Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Объявление в парке напугало пользователей сети

Lenta.ru

Мужчина опубликовал на сайте Reddit фотографию объявления, которое он увидел в парке во время пробежки. Содержание послания напугало многих пользователей сети: один из юзеров заявил, что теперь ему, скорее всего, будут сниться кошмары.

Объявление в парке напугало пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На листке бумаги, прикрепленном скотчем к дереву, можно увидеть схематичное изображение мужчины с большими глазами.

«Предупреждение. Если вы увидите этого человека, то бегите от него прочь»,

— гласит текст послания.

Большинство пользователей признались, что испытали тревогу из-за этого объявления. «Чертовски пугающий пост», «Скорее всего, мне приснится кошмар с ним», — написали юзеры.

Один из комментаторов поделился историей о том, как столкнулся с подобным явлением в парке.

«Во время пробежки в любимом парке я решил сделать перерыв и сел за один из столов для пикника. Кто-то написал на нем красным карандашом фразы "Клоуны были здесь" и "Глупые девочки должны умереть" и другие пугающие вещи. С тех пор я стал бегать в других местах»,

— рассказал он.

Еще один юзер предположил, что послание с предупреждением на самом деле является шуточным, и его повесил человек, который хотел напугать гуляющих по парку людей.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители