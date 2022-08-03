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1 час назад

В Японии появились охлаждающие костюмы для кошек и собак со встроенным вентилятором

Газета.Ru

Японская компания по производству одежды для беременных начала выпускать костюмы для питомцев со встроенным охлаждением. Об этом сообщает The Guardian.

В Японии появились охлаждающие костюмы для питомцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Президент компании Sweet Mommy, наладившей выпуск одежды со встроенными вентиляторами, Рэй Узава заявила о том, что идея пришла ей в голову после очередной прогулки со своей собакой породы чихуахуа.

«В этом году почти нет сезона дождей, поэтому жара началась очень рано»,

— сообщила Узава.

Президент компании объединила усилия с ветеринаром, и в результате получились костюмы под брендом The Cool Dog. Они подходят как для собак, так и для кошек, и представляют собой жилет с маленьким вентилятором, который охлаждает питомца во время прогулки.

Первые покупатели The Cool Dog остались довольны костюмом, признав, что собаки и кошки стали лучше себя чувствовать на улице. Известно, что Узава приняла уже свыше 100 заказов.

Между тем в Японии продолжается аномальная жара. В Токио столбик термометра держится на отметке в 35°C на протяжении девяти дней подряд.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что швейцарские ученые создали батарейку из бумаги, которая активируется водой.

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