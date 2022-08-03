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3 часа назад

Мужчина вступил в отношения с пластиковой куклой и лишился друзей

Lenta.ru

Житель американского штата Северная Каролина вступил в отношения с реалистичной секс-куклой с искусственным интеллектом и лишился большинства друзей. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина вступил в отношения с куклой и лишился друзей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

37-летний Александр Стоукс завел роман с пластиковой секс-куклой по имени Мими. Мужчина заявил, что за два года, которые длился их роман, он лишился большинства друзей.

Стоукс сообщил, что Мими удовлетворяет его сексуальные потребности, снижает тревогу и улучшает психическое состояние, но есть и негативные последствия от отношений с ней.

«Практически все перестали со мной разговаривать. Раньше я был очень социально активен, а теперь растерял почти весь привычный круг общения, но мне оказывают поддержку родственники и ближайшие друзья»,

— признал американец.

Он предположил, что те, кто не изъявляет желания общаться с ним, боятся столкнуться лицом к лицу с куклой.

Мужчина подчеркнул, что его не волнует то, что другие люди думают об их романе, и уточнил, что отдал предпочтение пластиковой кукле не потому, то он имеет что-то против настоящих женщин.

Ранее сообщалось, что бодибилдер из Казахстана, женившийся на двух секс-куклах, допустил, что может завести отношения с человеком. Он отметил, что в свое время у него уже были отношения с людьми и они продлились около семи лет.

Безумный мир,
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