Мужчина вступил в отношения с куклой и лишился друзей

Житель американского штата Северная Каролина вступил в отношения с реалистичной секс-куклой с искусственным интеллектом и лишился большинства друзей. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

37-летний Александр Стоукс завел роман с пластиковой секс-куклой по имени Мими. Мужчина заявил, что за два года, которые длился их роман, он лишился большинства друзей.

Стоукс сообщил, что Мими удовлетворяет его сексуальные потребности, снижает тревогу и улучшает психическое состояние, но есть и негативные последствия от отношений с ней.

«Практически все перестали со мной разговаривать. Раньше я был очень социально активен, а теперь растерял почти весь привычный круг общения, но мне оказывают поддержку родственники и ближайшие друзья»,

— признал американец.

Он предположил, что те, кто не изъявляет желания общаться с ним, боятся столкнуться лицом к лицу с куклой.

Мужчина подчеркнул, что его не волнует то, что другие люди думают об их романе, и уточнил, что отдал предпочтение пластиковой кукле не потому, то он имеет что-то против настоящих женщин.