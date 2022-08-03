Вакансия мечты: канадская фирма ищет дегустатора жвачки и конфет

В Канаде местная интернет-компания по продаже кондитерских изделий сообщила, что ищет главного по конфетам. Кандидату пообещали 78 тысяч долларов ежегодно за то, что он будет на дому дегустрировать конфеты, передает телеканал CNN.

Фото: Мир24 Мир24

Работник должен будет пробовать на вкус жвачку, карамель и шоколадные батончики, после чего составлять специальный отчет, чтобы сотрудники фирмы смогли определить, какие изделия надо продавать через интернет-сайт, а какие нет.

В компании подчеркнули, что успешному кандидату заплатят 78 тысяч долларов в год, причем вакансия открыта для всех, кому исполнилось пять лет.