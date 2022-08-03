Вакансия мечты: канадская фирма ищет дегустатора жвачки и конфет

В Канаде местная интернет-компания по продаже кондитерских изделий сообщила, что ищет главного по конфетам. Кандидату пообещали 78 тысяч долларов ежегодно за то, что он будет на дому дегустрировать конфеты, передает телеканал CNN.
Работник должен будет пробовать на вкус жвачку, карамель и шоколадные батончики, после чего составлять специальный отчет, чтобы сотрудники фирмы смогли определить, какие изделия надо продавать через интернет-сайт, а какие нет.
В компании подчеркнули, что успешному кандидату заплатят 78 тысяч долларов в год, причем вакансия открыта для всех, кому исполнилось пять лет.
«Вспомните все самое лучше в детстве, что было связано с конфетами, и представьте, что будете заниматься этим на работе каждый день», – сказал генеральный директор фирмы Джамаль Хеджази.