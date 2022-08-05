Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Черепаха с двумя головами впервые родилась в Нидерландах

Мир24иещё 1

В нидерландском городе Пюттен (провинция Гелдерланд) на свет появилась двухголовая черепаха, сообщает ветеринарная клиника AniCura Stroowaert.

Черепаха с двумя головами впервые родилась в Нидерландах
Фото: Мир24Мир24

«Черепаха по кличке Сорте родилась в понедельник, 25 июля, в Пюттене, Гелдерланд. Это первая двухголовая черепаха (Centrochelys sulcata), родившаяся в Нидерландах», – уточняется в сообщении.

Малышка весит всего 34 грамма, ее пол специалистам пока определить не удалось. Как показал рентген, у новорожденной рептилии две головы, два шейных позвонка и два дыхательных пути, четыре передние лапки и две задние, а также два хвоста.

Раздвоение голов или бицефалия является врожденной патологией. Аномалия может возникнуть как вследствие генетических факторов, так и из-за влияния окружающей среды.

В 2018 году заповедник китайского города Шанжао показал миру двухголовую черепаху. Видеокадры необычного пресмыкающегося были опубликованы в Сети. На записи видно, что движение ее лап несинхронно, потому что каждая из голов управляет только одной «своей» стороной тела.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители