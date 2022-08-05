Черепаха с двумя головами впервые родилась в Нидерландах

В нидерландском городе Пюттен (провинция Гелдерланд) на свет появилась двухголовая черепаха, сообщает ветеринарная клиника AniCura Stroowaert.

Фото: Мир24 Мир24

«Черепаха по кличке Сорте родилась в понедельник, 25 июля, в Пюттене, Гелдерланд. Это первая двухголовая черепаха (Centrochelys sulcata), родившаяся в Нидерландах», – уточняется в сообщении.

Малышка весит всего 34 грамма, ее пол специалистам пока определить не удалось. Как показал рентген, у новорожденной рептилии две головы, два шейных позвонка и два дыхательных пути, четыре передние лапки и две задние, а также два хвоста.

Раздвоение голов или бицефалия является врожденной патологией. Аномалия может возникнуть как вследствие генетических факторов, так и из-за влияния окружающей среды.