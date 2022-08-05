Таксидермист превратил мертвую крысу в точилку для карандашей

Таксидермист Джек Девани из английского города Плимут, графство Девон рассказал о своем новом произведении — пенале и точилке для карандашей, которые он изготовил из мертвой крысы. Об этом сообщает Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летний Девани покупает в зоомагазине замороженные тушки грызунов, которые продаются в качестве корма для змей, и делает из них необычные арт-объекты. В очередном его произведении точилка для карандашей расположена в задней части животного. По словам британца, он продал крысу за 75 фунтов стерлингов (5,4 тысячи рублей).

«Это невероятно, сколько всего можно сделать из крысы. Головы можно превратить в магнитики на холодильник, лапы можно использовать для изготовления портативных аппаратов "Дай пять!"», — подчеркнул таксидермист.

Первой работой Девани было чучело мыши, которое он сделал, чтобы впечатлить свою девушку. Он отметил, что возлюбленную не отпугнуло его хобби. А в 2018 году в честь Пасхи Девани изготовил тостер из кролика в честь Пасхи.

Публикации в соцсетях обеспечивают продажу изготовленных им объектов. Наибольшей популярностью пользуются крысы. Выручку он тратит на оплату обучения. Таксидермист получает противоречивые отзывы о своих работах, но старается отвечать всем вежливо.

Когда Девани спросили, зачем он делает это, он ответил: «Я никогда не был человеком искусства. Я просто делаю вещи в надежде, что когда-нибудь кто-то изобретет машину времени, и я смогу вернуться назад и опубликовать их в интернете, чтобы рассмешить того себя, который еще ребенок».