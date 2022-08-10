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4 часа назад

В московском дворе заметили фонтан с арбузами

Мослента

Фонтан с настоящими арбузами заметили в одном из московских дворов. Соответствующим видео поделилась телеведущая и блогер Алена Водонаева в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В московском дворе заметили фонтан с арбузами
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, что на дне чаши фонтана под струями воды лежит несколько десятков полосатых плодов бахчевой культуры. Арбузы выложены также и в более мелкую чашу на втором ярусе устройства. Водонаева уточнила, что фонтан находится в районе Хамовники.

«Стиль»,

— прокомментировала увиденное звезда.

Ранее в московском дворе заметили ретро-автомобиль «Волга». Пользователи сети обсудили достоинства и недостатки популярной модели авто.

Безумный мир,Алена Водонаева,
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