Мужчина нашел в лесу гигантский гриб

Грибник Вячеслав Борисов из Челябинска нашел в лесу под Аргаяшом гигантский, 460-граммовый подосиновик. Своей находкой мужчина поделился в социальных сетях.
«Второй вечер меняю грибы на чернику. Нашел подосиновик чистый массой 460 грамм», — написал мужчина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».
В разговоре с URA.RU мужчина пояснил, что фото гриба на весах он не сделал. Однако сомневаться в массе гриба не стоит.
Ранее грибники сообщили, что большая часть урожая в лесу червивая. Из 20 грибов только один пригоден для употребления в пищу. Любители «тихой охоты» ждут дождей, которые должны содействовать росту грибов.
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