Мужчина нашел в лесу гигантский гриб

Грибник Вячеслав Борисов из Челябинска нашел в лесу под Аргаяшом гигантский, 460-граммовый подосиновик. Своей находкой мужчина поделился в социальных сетях.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Второй вечер меняю грибы на чернику. Нашел подосиновик чистый массой 460 грамм», — написал мужчина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

В разговоре с URA.RU мужчина пояснил, что фото гриба на весах он не сделал. Однако сомневаться в массе гриба не стоит.

Ранее грибники сообщили, что большая часть урожая в лесу червивая. Из 20 грибов только один пригоден для употребления в пищу. Любители «тихой охоты» ждут дождей, которые должны содействовать росту грибов.