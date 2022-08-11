Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом

Lenta.ru

Долгожительница Нора Шоу из города Линкольн, Великобритания, отпраздновала свой 106-й день рождения с почти голым официантом. Об этом сообщает Independent.

Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина живет в доме престарелых Tennyson Wharf в британском регионе Восточный Мидленд с 2021 года. В день рождения Шоу удивил 32-летний официант Эдди Беттеридж, который пришел поздравить ее лишь в фартуке и галстуке.

По словам британки, больше всего ее поразило не отсутствие одежды на мужчине, а то, что на его груди не было волос. «Я никогда не видела ничего подобного», — призналась она.

Беттеридж, который работает в агентстве Butlers in the Buff, ухаживал за женщиной, подавая ей сэндвичи, пирожные и шампанское.

Необычный сюрприз устроила 67-летняя дочь долгожительницы. Идея пригласить Беттериджа пришла к ней после того, как Шоу в шутку сказала, что хочет, чтобы на ее празднике был «красивый мужчина».

«День рождения получился, как у взрослых. Очень особенный. Не каждый день тебе исполняется 21 год с небольшим»,

— пошутила Шоу.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Суффолк сотрудники дома престарелых исполнили мечту одной из женщин, вызвав ей стриптизера. Женщина призналась, что выступление стриптизера помогло ей снова почувствовать себя молодой.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители