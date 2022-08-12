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3 часа назад

Супруги предложили подруге стать их любовницей

Lenta.ru

В США супруги после свадьбы предложили подруге стать их любовницей. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги предложили подруге стать их любовницей
Фото: Лента.руЛента.ру

29-летний Тайлер Хейс и 26-летняя Энджел Бейли познакомились с 23-летней Сэм Викс на музыкальном фестивале. В тот же вечер они втроем занялись сексом. Вскоре все трое поняли, что испытывают друг к другу серьезные чувства. После этого Хейс, Бейли и Викс дважды пытались завести полиаморные отношения, но через пару недель расставались. Бейли объясняет это тем, что поначалу и ей, и ее жениху было страшно открыться перед девушкой.

Третья попытка оказалась более удачной, и в 2021 году, когда Хейс сделал предложение Бейли, Викс переехала к ним.

«Теперь они ходят на свидания, мы ходим на свидания, и мы все втроем ходим на свидания», — рассказывает Бейли.

Семьи девушек приняли их решение иметь полиаморные отношения, с непониманием столкнулся лишь Хейс. Его двоюродный брат и тетя отказались присутствовать на свадьбе.

Пара рассказывает о своей жизни в социальных сетях и, несмотря на множество осуждающих комментариев, счастливо живет втроем. Хейс отметил, что собирается сделать предложение Викс в ближайшие пару лет.

Ранее сообщалось, что жених и невеста из США пригласили незнакомку на свадьбу и оба влюбились в нее. Девушка жалеет, что свадьба трех людей пока невозможна, и сетует на то, что окружающие называют их отношения отвратительными.

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