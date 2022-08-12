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1 час назад

Пловец оказался в реанимации после нападения крокодила

Газета.Ru

В США мужчина оказался в реанимации после того, как на него напал крокодил, пишет New York Post. Инцидент произошел, когда пострадавший купался в озере.

Пловец оказался в реанимации после нападения крокодила
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жертвой аллигатора стал 34-летний Хуан Карлос Ла Верде, ветеран ВВС США, работающий пожарным во Флориде. Мужчина готовился к соревнованиям и плавал в озере, когда на него напал хищник. Свидетели рассказали, что американцу удалось отбиться от крокодила и добраться до берега.

В результате инцидента Хуан Карлос получил серьезные травмы головы и лица. Мужчина перенес шестичасовую операцию, после чего его перевели в отделение интенсивной терапии. Семья Верде сообщила, что он идет на поправку, но до полного восстановления еще далеко.

«Теперь он может говорить и дышать самостоятельно», — рассказал друг пострадавшего.

Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды после нападения крокодила направила к озеру охотника, который должен выследить рептилию. Кроме того, в полиции тоже начали расследование по факту случившегося.

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