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45 минут назад

Позвонившую в полицию более 11 тысяч раз американку арестовали

Мир24

Американка позвонила в полицию более 11 тысяч раз и была арестована. Помощь женщине была не нужна, она звонила, чтобы поругаться с офицерами, пишет газета New York Post.

Позвонившую в полицию более 11 тысяч раз женщину арестовали
Фото: Мир24Мир24

Речь идет о жительнице штата Флорида по имени Карла Джефферсон. В начале июля за 24 часа она позвонила в полицейский участок 512 раз. Звонки завершались одинаково: американка ругалась с оператором на линии, обзывая его самыми обидными словами. Полицейские написали Джефферсон письмо, в котором предупредили, что если она поступит так еще раз, то ее арестуют. Тем не менее эти меры женщину не остановили, она продолжала названивать стражам порядка и в итоге оказалась за решеткой.

По словам журналистов, когда ее схватили, Джефферсон находилась в приподнятом настроении, признавшись, что «в восторге от таких игр». Позднее стало известно, что хулиганку выпустили на свободу под залог – она заплатила 400 долларов.

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