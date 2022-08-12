Позвонившую в полицию более 11 тысяч раз женщину арестовали

Американка позвонила в полицию более 11 тысяч раз и была арестована. Помощь женщине была не нужна, она звонила, чтобы поругаться с офицерами, пишет газета New York Post.

Речь идет о жительнице штата Флорида по имени Карла Джефферсон. В начале июля за 24 часа она позвонила в полицейский участок 512 раз. Звонки завершались одинаково: американка ругалась с оператором на линии, обзывая его самыми обидными словами. Полицейские написали Джефферсон письмо, в котором предупредили, что если она поступит так еще раз, то ее арестуют. Тем не менее эти меры женщину не остановили, она продолжала названивать стражам порядка и в итоге оказалась за решеткой.