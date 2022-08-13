Человек с головой лошади искупался в пермской реке

Человека в маске лошади заметили на одном из пляжей в Перми. Об этом написали в telegram-канале «Жести Перми».

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«И что только не увидишь, гуляя по городскому пляжу в Перми»,

— указано в сообщении. Текст сопровождается рядом фотографий.

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