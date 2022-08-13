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1 час назад

Человек с головой лошади искупался в пермской реке

Ura.Ru

Человека в маске лошади заметили на одном из пляжей в Перми. Об этом написали в telegram-канале «Жести Перми».

Человек с головой лошади искупался в пермской реке
Фото: Ura.RuUra.Ru

«И что только не увидишь, гуляя по городскому пляжу в Перми»,

— указано в сообщении. Текст сопровождается рядом фотографий.

О том, что в конце июля пермяки обратили внимание на отдыхающего на реке в образе персонажа кинофраншизы «Пираты Карибского моря», URA.RU писало ранее. Снимавшие видео очевидцы приветствовали капитана Джека Воробья восторженными возгласами. Ранее в магазине города Березники местные жители заметили человека в костюме Волан-де-Морта. Персонаж из книг о волшебнике Гарри Поттере расплатился за томатный сок.

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