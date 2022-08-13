Челябинцы делятся фото нашествия богомолов

Жители Челябинской области поделились в соцсетях снимками необычных для региона насекомых — богомолов. Они способны залетать даже на пятый этаж.

В соцсетях отнеслись к нашествию насекомых с юмором и вспомнили о том, что самки богомолов после спаривания отрывают самцам голову. По данным сайта «Богомол дома» это происходит не всегда.