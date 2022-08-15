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1 час назад

Мужчина 36 лет играл в лотерею одними и теми же числами и сорвал джекпот

Lenta.ru

Житель канадского города Торонто, провинция Онтарио, 36 лет играл в лотерею одними и теми же числами, и они помогли ему сорвать джекпот и разбогатеть. Об этом сообщает CTV News.

Мужчина 36 лет играл в лотерею одними и теми же числами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стивен Диксон в течение трех десятилетий использовал при игре в лотерею числа, совпадающие со значимыми для его семьи датами. В результате очередного розыгрыша мужчина сорвал джекпот на 20 миллионов канадских долларов (951,9 миллиона рублей).

Мужчина узнал о выигрыше после того, как сын напомнил ему проверить билет, который он купил в продуктовом магазине. Увидев на экране сумму выигрыша, канадец решил, что это реклама следующего розыгрыша. Тогда продавщица проверила билет и сказала: «О боже, вы выиграли огромный приз!» Она начала танцевать, а посетители магазина подходили к ним и поздравляли с выигрышем.

«Я был изумлен. Я сел в машину и начал осознавать, в каком я был шоке. Я был слишком шокирован, чтобы веселиться, как люди делают это в рекламных роликах», — заявил он.

Когда мужчина сообщил своей жене, что выиграл первый приз, она не поверила.

«Она думала, что я ее разыгрываю», — за

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