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1 час назад

Женщина случайно купила целый район вместо одного дома из-за опечатки

Газета.Ru

В США женщина случайно купила целый район вместо одного дома из-за опечатки в документах, пишет LADBible.

Женщина случайно купила целый район вместо одного дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала американка, она купила дом в Неваде, заплатив $594 тысячи. Когда женщина начала заполнять документы по сделке, то с удивлением обнаружила, что стала владелицей 84 объектов недвижимости по всему району, а также двух помещений общего пользования.

Общая стоимость всех объектов превышала $50 млн. В риэлторской компании, где женщине помогали с покупкой, рассказали, что инцидент был решен в кратчайшие сроки, чтобы клиентка чувствовала себя максимально комфортно и не переживала по поводу случившегося.

«Было совершенно очевидно, что была допущена ошибка», — прокомментировали в компании.

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