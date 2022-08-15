Стадо из 20 коров напало на женщину во время прогулки

Стадо из 20 коров напало на 51-летнюю Шэрон Элей в Великобритании во время прогулки с собакой. Женщина получила тяжелые ранения, сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Коровы увидели Элей издалека и побежали в ее сторону. Они окружили женщину, затем набросились на нее, повалили на землю и принялись бить копытами и головами.

«На мне была кожаная сумка-рюкзак, и они били по ней. Ручка рюкзака оторвалась, обмоталась вокруг моей шеи и начала душить меня»,

— вспоминает женщина.

В какой-то момент разъяренные коровы заметили человека на другом конце поля и побежали в его сторону. После нападения все тело Элей болело, она едва могла пошевелиться, однако смогла доползти до конца поля и перелезть через каменный забор.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли спасатели, и женщина была доставлена в больницу в графстве Ланкашир в критическом состоянии. У Элей было сломано 15 ребер, пробито легкое, вывихнута и раздроблена лодыжка и сломана ключица.

«Я думала, что буду невероятно смелой и захочу узнать о своем состоянии. Однако в тот момент я не осмелилась ничего спросить, мне было очень страшно. Я не знала, что со мной, умру я или нет»,

— рассказывает пострадавшая.

Спустя три месяца после нападения Элей может ходить и даже планирует пойти в поход в ближайшее время. Однако, по словам женщины, для полного восстановления сломанных ребер ей потребуется еще шесть недель.

«Мой совет любителям прогулок и походов — просто знать свое местоположение. Знайте, где вы находитесь, потому что если вы получите серьезную травму, это может стать вопросом жизни и смерти»,