В детстве многие думали, что черно-белый окрас зебры предназначен, чтобы прятать ее от крупных хищников. Но в реальности это совсем не так. "Рамблер" выяснил, для чего на самом деле зебре нужны полосы на теле.

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Оказывается, полосы предназначены для того, чтобы путать насекомых. Они мешают мухам и слепням сесть на животное. Об этом рассказал эволюционный эколог Тим Каро из Калифорнийского университета.

По его словам, от львов яркий окрас защищает совсем плохо. Обычно, когда лев начинает охоту, зебры бросаются врассыпную, что путает хищника. К тому же, зебры — отличные бегуны, поэтому они могут бегать на большие дистанции. Так что полоски здесь совсем ни при чем.

А вот от слепней, которые переносят смертельные заболевания, они как раз и спасают. Чтобы подтвердить эту теорию, Каро и его коллеги не только наблюдали за зебрами, но и переодели лошадей в костюмы полосатой расцветки. Так как и те, и другие привлекают слепней.

И эксперимент удался, слепни прекращали приближение или теряли ориентацию из-за черно-белых полос, не могли рассчитать скорость и просто врезались в зебр. В среднем, когда на лощадь садилось пять слепней, до зебры добирался только один.

Полосы нарушают так называемый «оптический поток», который является восприятием видимого движения объектов в поле зрения.