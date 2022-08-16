Тиктокер разыграл девушку и навлек гнев зрителей

В Германии пользователь соцсети TikTok опубликовал видео, как он разыграл свою девушку. Об этом сообщает издание The Independent.

На кадрах видно, как возлюбленная мужчины заходит в украшенную лепестками роз и воздушными шарами комнату. Он дарит ей букет красных роз и просит закрыть глаза. После этого немец ведет ее на кухню.

Однако, открыв глаза, она увидела грязную посуду, которая и оказалась подарком. Жертва розыгрыша швырнула в молодого человека букет цветов и убежала в другую комнату.