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3 часа назад

Тиктокер разыграл девушку и навлек гнев зрителей

Газета.Ru

В Германии пользователь соцсети TikTok опубликовал видео, как он разыграл свою девушку. Об этом сообщает издание The Independent.

Тиктокер разыграл девушку и навлек гнев зрителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На кадрах видно, как возлюбленная мужчины заходит в украшенную лепестками роз и воздушными шарами комнату. Он дарит ей букет красных роз и просит закрыть глаза. После этого немец ведет ее на кухню.

Однако, открыв глаза, она увидела грязную посуду, которая и оказалась подарком. Жертва розыгрыша швырнула в молодого человека букет цветов и убежала в другую комнату.

«Вместо того, чтобы тратить кучу сил на придумывание розыгрыша, можно было просто помыть посуду», — прокомментировал один из пользователей.

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