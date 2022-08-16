Выпускники устроили поход по барам длиной в 5 тысяч километров

Бывшие студенты из США устроили самый долгий в мире поход по барам. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

24-летний Гарри Беллоу и 25-летний Эллиот Блейк окончили университет и решили отметить выпуск грандиозным походом по барам. Они долго готовились к путешествию, изучили маршрут и разузнали все необходимое о визах и погоде.

Друзья планируют, что поход по барам продлится 120 дней, в течение которых они посетят Голландию, Германию, Чехию, Словению, Хорватию, Черногорию, Албанию, Косово, Северную Македонию, Болгарию, Грецию и Турцию. Финальная точка маршрута длиной почти пять тысяч километров — город Стамбул, которого они достигнут в октябре.

Беллоу и Блейк захватили с собой 2,5 тысячи долларов (около 155 тысяч рублей) и планируют тратить их по 30 тысяч рублей в месяц — главным образом на еду и пиво. В день друзья будут преодолевать около 40 километров. У каждого из них — по рюкзаку на 70 литров, где хранится немного одежды и оборудование для съемки.

Путешественники спят в палатках или в домах фермеров, которые приглашают их принять душ, поесть или постирать одежду. К настоящему моменту они прошагали около двух тысяч километров и добрались до Словении.

«Мы с Эллиотом хотели посмотреть мир под другим углом, и, по-моему, самый долгий поход по барам — это то, что нужно. Нам обоим хотелось сделать что-то, чего мы никогда не забудем. Стать ближе к природе и посмотреть Европу», — заявил Беллоу.