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1 минуту назад

В Англии спасатели спустили собаку с горы, потому что она устала и отказалась идти

Газета.Ru

В Англии спасателям пришлось спускать собаку с горы, потому что она устала и отказалась идти, пишет LADBible.

Спасатели спустили собаку с горы, потому что она устала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Собака по кличке Мэгги вместе с хозяевами поднялась на вершину Бен-Невис высотой 1345 метров. Когда пришло время спускаться обратно, 35-килограмовая питомица отказалась идти и легла на землю. На животное не действовали никакие уговоры, поэтому хозяйка взяла его на руки, но спустя пару движений поняла, что это плохая идея.

Хозяйке Мэгги пришлось вызывать спасателей, чтобы они помогли спустить собаку. Прибывшие на место специалисты погрузили питомицу на носилки и отнесли вниз, где ее уже ждали угощения. Ветеринары рассказали, что у собаки были порезы на лапах, возможно, поэтому она не могла ходить.

«Хозяева с собакой наверняка бы провели ночь на горе, если бы им не оказали помощь»,

— прокомментировали спасатели.

Ранее британец устроил барбекю, чтобы найти потерянную собаку.

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