В Индии 70-летняя женщина родила первенца, пишет Oddity Central. По словам матери и ее 75-летнего супруга, они мечтали о ребенке 54 года.

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Голичанд и его жена Чандравати давно пытались завести ребенка, но для них это так и оставалось мечтой. Супруги годами посещали больницы, проходили различные процедуры, однако это не приносило результата. Около полутора лет назад они обратились в клинику искусственного оплодотворения в надежде, что там им помогут.

Специалисты переживали, что из-за возраста Чандравати ЭКО не принесет результата, но спустя две процедуры женщина забеременела и недавно родила здорового мальчика. Голичанд рассказал, что горд стать отцом, несмотря на то, что он уже пожилой человек.

Сообщается, супруги могут быть последними семидесятилетними индийцами, ставшими родителями с помощью ЭКО, поскольку новый закон в Индии, вступивший в силу в июле этого года, запрещает проводить эту процедуру людям старше 50 лет.