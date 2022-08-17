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1 час назад

В Минске пропал удод Дудуся

Газета.Ru

В Белоруссии местная жительница ищет пропавшего питомца — удода Дудусю, который сбежал через открытое окно. Об этом сообщает издание Onliner.

В Минске пропал удод Дудуся
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел еще 9 августа 2022 года в Минске.

«Мне его привезли пять лет назад из Москвы — где-то там нашли птенцом. Я выкормила, выходила. Дома он совсем ручной, я куда-то иду — он следом шагает своими лапками, как сороконожка. Но если приходят чужие — пугается. Дети современные не знают птиц, для них это «о, попугайчик». Поэтому я и боюсь, что, если залетел к кому, то будут пытаться кормить зерном. А он такое не ест, ему нужна живая пища — жуки, червяки», — рассказала девушка.

Хозяйка даже готова заплатить нашедшему ее птицу вознаграждение. По ее словам, привлечь Дудусю можно звуками удода на телефоне. Кроме того, иногда питомец отзывается на имя.

Безумный мир,
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