В Минске пропал удод Дудуся

«Мне его привезли пять лет назад из Москвы — где-то там нашли птенцом. Я выкормила, выходила. Дома он совсем ручной, я куда-то иду — он следом шагает своими лапками, как сороконожка. Но если приходят чужие — пугается. Дети современные не знают птиц, для них это «о, попугайчик». Поэтому я и боюсь, что, если залетел к кому, то будут пытаться кормить зерном. А он такое не ест, ему нужна живая пища — жуки, червяки», — рассказала девушка.