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3 часа назад

Британец преодолел 6400 км и потратил $2400, чтобы найти человека, взявшего его AirPods

Газета.Ru

Британец преодолел 6400 километров и потратил $2400, чтобы найти человека, взявшего его AirPods, пишет LADBible.

Британец преодолел 6400 км, чтобы найти человека, взявшего его AirPods
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Льюис Эллис рассказал, что забыл наушники в самолете, когда прилетел в Бангкок. Он хотел вернуться на борт, но ему запретили, сообщив, что позже он сможет забрать свои вещи в аэропорту. Однако потерянный предмет никто не принес, поэтому британец решил определить местоположение AirPods с помощью специальной программы. Эллис рассказал, что следующие несколько месяцев провел, наблюдая, как его наушники путешествуют по миру с человеком, который их взял.

"Я наблюдал, как они летали из Катара в Катманду, ездили в деревню в Гималаях",

- вспоминает мужчина.

Когда наушники снова оказались в Катаре, Люьис понял, что пора вернуть их обратно. Он купил билет до Дохи, прилетел в город, преодолев 6400 километров. Спустя дни поисков через специальное приложение британец смог подобраться к AirPods максимально близко. Как рассказал мужчина, ему без проблем вернули наушники, а сам он не обижается и просто рад, что смог вернуть свое имущество.

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