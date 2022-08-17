Британец преодолел 6400 км, чтобы найти человека, взявшего его AirPods

Британец преодолел 6400 километров и потратил $2400, чтобы найти человека, взявшего его AirPods, пишет LADBible.

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Льюис Эллис рассказал, что забыл наушники в самолете, когда прилетел в Бангкок. Он хотел вернуться на борт, но ему запретили, сообщив, что позже он сможет забрать свои вещи в аэропорту. Однако потерянный предмет никто не принес, поэтому британец решил определить местоположение AirPods с помощью специальной программы. Эллис рассказал, что следующие несколько месяцев провел, наблюдая, как его наушники путешествуют по миру с человеком, который их взял.

"Я наблюдал, как они летали из Катара в Катманду, ездили в деревню в Гималаях",

- вспоминает мужчина.