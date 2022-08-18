Мужчина посадил сотни пчел на свое лицо

На кадрах, опубликованных в TikTok, Рджейли посадил пчел на свое лицо и с видимым удовольствием трогает их, позволяя им ползать по себе. В своих необычных видео мужчина, основавший компанию по производству меда JAR Honey, рассказывает о пользе медоносных пчел и о необходимости сохранения их популяции.