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3 часа назад

Мужчина посадил сотни пчел на свое лицо и рассказал об их пользе

Lenta.ru

Ливанский пчеловод Джони Абу Рджейли опубликовал видео, в котором по его лицу ползают сотни пчел. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина посадил сотни пчел на свое лицо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах, опубликованных в TikTok, Рджейли посадил пчел на свое лицо и с видимым удовольствием трогает их, позволяя им ползать по себе. В своих необычных видео мужчина, основавший компанию по производству меда JAR Honey, рассказывает о пользе медоносных пчел и о необходимости сохранения их популяции.

«Наша миссия — расширить популяцию медоносных пчел за пределами Ливана и дать им более здоровый и безопасный мир для жизни. Мы работаем против пестицидов, фунгицидов, токсичных отходов и изменения климата»,

— говорит Рджейли.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тысячи пчел захватили многоквартирный дом, взяли его жителей в заложники и лишили их спокойной жизни. По словам жительницы, в доме живет не менее 30 тысяч пчел.

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