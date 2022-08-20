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2 часа назад

10-летняя школьница сделала татуировку хной и осталась со зловонным ожогом

Lenta.ru

Жительница Великобритании Алиша Эванс рассказала о страшных последствиях татуировки черной хной, которую сделала ее дочь Амора. Этой историей заинтересовались журналисты Mirror.

10-летняя школьница сделала татуировку хной и осталась со зловонным ожогом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что 10-летняя школьница нанесла на плечо рисунок в виде волка во время семейного отдыха в Турции. Через некоторое время после сеанса девочка стала жаловаться на болезненные ощущения и зуд, а в последующие дни на коже начали появляться волдыри, из которых сочился гной. Кроме того, место татуировки источало зловонный запах гнили.

Сообщается, что врачи диагностировали сильный химический ожог и прописали ребенку антигистаминные препараты и антибиотики. Специалисты также предупредили о риске развития сепсиса (заражения крови), поэтому порекомендовали тщательно следить за самочувствием пациентки. «Я разрешила сделать рисунок, но ведь я даже не знала, какие могут быть последствия. Хорошо, что лекарства сработали, и Амора останется здоровой», — призналась женщина.

Ранее в августе жительница Майами, США, Джули Морено сделала неудачное тату и рассказала о страшных последствиях. Девушка решила перекрыть уже имевшуюся на щиколотке татуировку в виде всевидящего ока и изобразить на ее месте подсолнечник. Через несколько часов после процедуры нога сильно опухла и покрылась волдырями.

Безумный мир,
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