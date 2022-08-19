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41 минуту назад

Огромную кобру стошнило живой гадюкой

Lenta.ru

В индийском городе Банки, штат Одиша (Орисса), огромную кобру стошнило живой гадюкой. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание NDTV.

Огромную кобру стошнило живой гадюкой
Фото: Лента.руЛента.ру

На записи видна двухметровая кобра, которую тошнит цепочной гадюкой, также известной как гадюка Рассела. При этом жертва кобры еще жива.

Местные жители вызвали змеелова. Он поймал рептилий и выпустил их в естественную среду обитания. Запись с коброй, которая извергла цепочную гадюку, стала вирусной в соцсетях

Лента.ру

Эксперты предположили, что пресмыкающееся вряд ли выживет после укуса кобры, которая впрыскивает жертвам нейротоксин. Цепочная гадюка — самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Бынгкан кобру стошнило живой жабой после встречи с полицейскими. Жаба вскоре погибла, а кобру отвезли в лес и отпустили.

Безумный мир,
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