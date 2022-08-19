В индийском городе Банки, штат Одиша (Орисса), огромную кобру стошнило живой гадюкой. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание NDTV.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На записи видна двухметровая кобра, которую тошнит цепочной гадюкой, также известной как гадюка Рассела. При этом жертва кобры еще жива.

Местные жители вызвали змеелова. Он поймал рептилий и выпустил их в естественную среду обитания. Запись с коброй, которая извергла цепочную гадюку, стала вирусной в соцсетях

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Эксперты предположили, что пресмыкающееся вряд ли выживет после укуса кобры, которая впрыскивает жертвам нейротоксин. Цепочная гадюка — самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея.