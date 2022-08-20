Тушу гигантского кальмара выбросило на берег Южной Африки

Массивную тушу гигантского кальмара выбросило на скалистый берег пляжа Скарборо в Кейптауне, об этом сообщает местный новостной портал news24.

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Кальмар относится к виду Architeuthis dux и достигает длины 4,3 метра. По словам биологов, большая часть кожи животного покрыта царапинами, а щупальцы повреждены.

Пока ученые точно не знают причин гибели кальмара. Одна из версий заключается в том, что кальмар решил поохотиться на мелководье в прибрежных водах, и попал в корабельный винт.

"Обычно вечером они отправляются на мелководье, чтобы покормиться, а днем мигрируют обратно в более глубокие воды",

— отмечает Дилан Кларк, морской биолог и куратор Южноафриканского музея Изико.

Кальмары вида Architeuthis dux обычно могут вырастать до огромных размеров, по современным данным максимальная длина животного может достигать 8 метров. Обычно гигантские кальмары обитают в холодных водах во всех океанах мира на глубине от 500 до 1 тыс. метров.