Тюменец поймал щуку-гиганта, которая сломала весы

Житель Тюмени Николай Осипов выловил огромную щуку, которая при взвешивании вывела из строя весы. Об этом мужчина рассказал URA.RU. По его словам, рыба была поймана в Уватском районе.
«Щука была поймана на притоке Иртыша в Уватском районе. Снасти были соответствующие трофейной рыбалке: мощный спиннинг с крепким шнуром и силовой катушкой. Щуку несколько раз подводил к лодке, чтобы взять ее рукой и достать из воды, но она, естественно, сопротивлялась и пыталась уйти, несколько раз путаясь в прибрежных ветках. Принципиально не использую подсак, чтобы у рыбы был шанс уйти и добавить сложности при вываживании. При взвешивании весы сломались после отметки 9999 г. Эксперты говорят, что в этой особи — не меньше 12-13 кг веса», — пояснил тюменец агентству.
После контрольного взвешивания мужчина отпустил щуку обратно в реку, поскольку рыбалку ценит не только за добычу, но и за эмоции.
«Радость от того, что ты ее подтянул к лодке, сменяется растерянностью — за что ее схватить? Смотришь ей в глаза и ищешь место на нижней челюсти, за которое можно схватить, чтобы поднять из воды. Гигантская голова, полная острейших зубов, и сила, с которой одной рукой совладать очень непросто. А в другой руке — спиннинг, которой надо не сломать», — отметил тюменец.