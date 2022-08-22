Тюменец поймал щуку-гиганта, которая сломала весы

«Щука была поймана на притоке Иртыша в Уватском районе. Снасти были соответствующие трофейной рыбалке: мощный спиннинг с крепким шнуром и силовой катушкой. Щуку несколько раз подводил к лодке, чтобы взять ее рукой и достать из воды, но она, естественно, сопротивлялась и пыталась уйти, несколько раз путаясь в прибрежных ветках. Принципиально не использую подсак, чтобы у рыбы был шанс уйти и добавить сложности при вываживании. При взвешивании весы сломались после отметки 9999 г. Эксперты говорят, что в этой особи — не меньше 12-13 кг веса», — пояснил тюменец агентству.