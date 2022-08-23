Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Голая силиконовая девушка вызвала панику на пляже в Таиланде

Vse42.ru

Посетителей пляжа в Таиланде встревожила обнаженная девушка без сознания, они вызвали скорую помощь. Оказалось, пациенткой врачей была секс-игрушка.

Голая силиконовая девушка вызвала панику на пляже в Таиланде
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Сообщается, что 18 августа в районе Банг Саен, провинция Чонбури, люди на пляже заметили голую девушку, лежавшую без сознания. Они незамедлительно вызвали правоохранителей и медиков.

Полиция оцепила пляж, а врачи стали осматривать пациентку. Однако сразу им стало очевидно, что перед ними не человек, а гиперреалистичная силиконовая кукла от японского производителя. Отмечается, что такую "девушку" трудно отличить от живой.

Местные полицейские пришли к выводу, что куклу сначала сбросили в канал, а впоследствии ее выбросило на берег. Владельцу предложили забрать игрушку на станции спасателей, передает Mirror.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители