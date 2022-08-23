Голая силиконовая девушка вызвала панику на пляже в Таиланде

Посетителей пляжа в Таиланде встревожила обнаженная девушка без сознания, они вызвали скорую помощь. Оказалось, пациенткой врачей была секс-игрушка.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Сообщается, что 18 августа в районе Банг Саен, провинция Чонбури, люди на пляже заметили голую девушку, лежавшую без сознания. Они незамедлительно вызвали правоохранителей и медиков.

Полиция оцепила пляж, а врачи стали осматривать пациентку. Однако сразу им стало очевидно, что перед ними не человек, а гиперреалистичная силиконовая кукла от японского производителя. Отмечается, что такую "девушку" трудно отличить от живой.