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59 минут назад

В Китае пассажир заплатил таксисту $7000 за проезд на красный свет и быструю езду

Газета.Ru

В Китае пассажир заплатил таксисту $7000 за проезд на красный свет светофора и быструю езду, пишет портал Asia One.

Пассажир заплатил таксисту $7000 за проезд на красный свет и быструю езду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал таксист по фамилии Чай, на прошлой неделе он подобрал пассажира, который, по его мнению, вел себя странно. Мужчина был взволнован и сказал водителю быстрее уехать в другой город, заплатив сразу большую сумму.

Когда Чай подъехал к светофору, пассажир попросил его проехать на красный свет. Таксист объяснил, что не хочет нарушать правила, но клиент пообещал ему компенсировать все расходы. По словам водителя, в этот момент он почувствовал опасность и попросил помощи у коллег.

Поняв, что договориться не получится, пассажир выбежал из машины, а таксист обратился в полицию. Кроме того, Чай вернул все деньги, заплаченные клиентом. Проведя расследование, офицеры сообщили, что мужчина, которого подвозил китаец, поссорился со своей семьей перед тем, как сесть в автомобиль.

Ранее другой таксист вернул вратарю сборной Германии Нойеру потерянный бумажник и возмутился его благодарностью.

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