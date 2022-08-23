Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Медведь забрался в палатку и схватил мужчину зубами за голову

Lenta.ru

В штате Нью-Мексико, США, мужчина сумел отбиться от медведя, вцепившегося ему в голову посреди ночи. Об этом сообщает The Sun.

Медведь забрался в палатку и схватил мужчину зубами за голову
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в Национальном заповеднике Санта-Фе. Как рассказал 24-летний Пол Джоргулис, он путешествовал из Колорадо в Техас и остановился в Санта-Фе, чтобы навестить друга. Он не собирался оставаться на ночь в хижине приятеля, но понял, что уже поздно, и разбил палатку неподалеку.

Сон мужчины прервал крупный черный медведь, который забрался в палатку и схватил его зубами за голову. Джоргулису ничего не оставалось, кроме как громко закричать.

«Я изо всех сил заорал ему прямо в уши, и он сбежал», — утверждает американец.

После того как зверь скрылся в чаще, окровавленный мужчина бросился к хижине друга, который немедленно вызвал спасателей. Джоргулис очень переживал, так как в момент укуса его голова хрустнула. В больнице ему сделали компьютерную томографию и выяснили, что череп не пострадал, а повреждения были лишь наружными.

Пол Джоргулис заявил, что случившееся не повлияло на его любовь к походам, и он обязательно вскоре снова отправится в путь.

Чтобы уберечься от нападения медведя, специалисты советуют лучше упаковывать продукты, чтобы зверь не учуял запаха. Кроме того, необходимо плотно закрывать все входы в палатку. Если медведь все-таки приблизился к кемпингу, лучше не прикидываться мертвым, а наоборот как можно больше шуметь. При этом не следует смотреть зверю в глаза и делать резкие движения.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители