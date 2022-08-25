Женщина отбилась от бешеной лисы и не прервала телефонный разговор

Пожилая жительница американского города Итака, штат Нью-Йорк, отбилась от подкараулившей ее бешеной лесы, не прервав телефонного разговора. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Sun.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Кадры, снятые камерой наблюдения, опубликовал в соцсетях муж потерпевшей Пол Руссо. На записи видно, как дикая леса из засады набросилась на женщину, которая стояла на лужайке перед своим домом и разговаривала по телефону. Женщина не заметила животное до тех пор, пока лиса не вцепилась в ее лодыжку. Американка подпрыгнула от неожиданности и попыталась сбросить больное животное с ноги. Она отчаянно отбивалась, но разъяренная лиса отказывалась отпускать ее.

В какой-то момент лиса отошла в сторону, но затем повторно набросилась на свою жертву. На этот раз пожилой женщине удалось сильно пнуть животное в морду. После этого лиса вцепилась в руку американке. Жительница Итака закричала от боли и попыталась стряхнуть хищницу. Сосед прибежал к женщине на помощь, вооружившись большой палкой. При его появлении лиса, наконец, отступила.

Женщина, хромая и корчась от боли, направилась в дом. После укусов лисы рука женщины сильно распухла, на ней остались кровавые раны.

«Она разговаривала и кричала в течение всего нападения, и не выпустила из рук телефон», — говорится в подписи к видео.

Впоследствии лиса попыталась напасть на других местных жителей. В результате животное погибло. Тушу лисы направили на экспертизу в Корнелльский университет. Проанализировав видео, местные власти подтвердили, что лиса была больна бешенством.

Позже запись опубликовал в Twitter мужчина, который назвался двоюродным братом пострадавшей. Он рассказал, что женщине оказали медицинскую помощь сразу после нападения, и сейчас она в порядке.