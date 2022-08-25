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1 час назад

Британке запретили держать питомцев после того, как она предлагала обезьяне кокаин

Газета.Ru

Британке пожизненно запретили владеть домашними животными после того, как она накормила обезьяну шашлыком и предложила ей кокаин, пишет LADBible.

Британке запретили держать питомцев после того, как она предлагала обезьяне кокаин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

39-летняя Вики Холланд снимала на видео, как издевается над своей обезьяной Милли, которую после этого перевели в специализированное учреждение. На кадрах британка предлагала питомице кокаин, провоцируя животное. Также стало известно, что женщина кормила зверя гамбургерами, шашлыками и сосисками.

Эти ролики были найдены в телефоне Вики после задержания наркоторговцев в ее доме. Когда Холланд осудили за преступления, связанные с наркотиками, Милли попала в приют, где за ней присматривают специалисты.

«Это был тяжелый случай, но сейчас Милли чувствует себя хорошо»,

— отметили специалисты.

Кроме того, суд запретил Холланд пожизненно держать домашних животных.

Ранее в калифорнийском зоопарке обезьяна нашла мобильник и вызвала полицию.

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