Удивительные факты о кошках: видео

Кошки появились около 25 миллионов лет назад, а самая древняя одомашненная кошка была обнаружена на Кипре в могиле которой больше 9,5 тысячи лет. Однако до сих пор есть необычные факты о кошачьем мире, о которых скорее всего мало кто слышал.