Удивительные факты о кошках: видео

Кошки живут рядом с человеком много тысячелетий, они считаются одними из старейших представителей среди млекопитающих.
Кошки появились около 25 миллионов лет назад, а самая древняя одомашненная кошка была обнаружена на Кипре в могиле которой больше 9,5 тысячи лет. Однако до сих пор есть необычные факты о кошачьем мире, о которых скорее всего мало кто слышал.
Знали ли вы, что кошки могут пить и фильтровать морскую воду, но не чувствуют вкус сладкого?
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