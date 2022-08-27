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2 часа назад

Удивительные факты о кошках: видео

Стелла Шмель

Кошки живут рядом с человеком много тысячелетий, они считаются одними из старейших представителей среди млекопитающих.

Кошки появились около 25 миллионов лет назад, а самая древняя одомашненная кошка была обнаружена на Кипре в могиле которой больше 9,5 тысячи лет. Однако до сих пор есть необычные факты о кошачьем мире, о которых скорее всего мало кто слышал.

Знали ли вы, что кошки могут пить и фильтровать морскую воду, но не чувствуют вкус сладкого?

Больше фактов о пушистых питомцах смотрите в видео.

Одни из самых умилительных насекомых – это божьи коровки. Смотрите видео о нашествии крылатых на Анапу.

Безумный мир,Видео,
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