Альпинист заказал пиццу на вершину Фудзиямы и ждал ее пять часов

В Японии альпинист заказал доставку пиццы на вершину горы Фудзияма, пишет World of Buzz. Несмотря на специфику заказа, курьер справился со своей работой.

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Как рассказал очевидец событий, на доставку пиццы у курьера ушло пять часов, а альпинист заплатил $962. Из-за того, что доставщик был одет в теплые вещи, свидетель предположил, что мужчина знал, куда идет, когда принимал заказ. Передав еду в руки клиенту, он сделал с ним памятное фото, после чего начал спуск с горы.

Сам курьер не дал комментарий по поводу заказа. В пиццерии же отметили, что рады любым клиентам и стараются угодить каждому. И хотя пицца к моменту доставки была уже остывшей, альпинист с радостью перекусил и продолжил свое восхождение.