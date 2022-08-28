Мифы, в которые мы верим благодаря кино: видео

Над фильмами работают большие команды профессионалов: начиная от сценаристов и заканчивая осветителями. Участники съемочного процесса нацелены на создание уникального и интересного продукта, поэтому в ход идут все силы и возможности.

Иногда зрители так проникаются атмосферой фильма, что принимают многие моменты за чистую монету. Особенно это касается фильмов медицинской тематики. Оказалось, что есть целый ряд заблуждений, которым мы верим именно благодаря кинематографу. Но неудивительно, что в кино приукрашивают действительность, ведь там придумывают новую реальность.