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3 часа назад

Мифы, в которые мы верим благодаря кино: видео

Стелла Шмель

Над фильмами работают большие команды профессионалов: начиная от сценаристов и заканчивая осветителями. Участники съемочного процесса нацелены на создание уникального и интересного продукта, поэтому в ход идут все силы и возможности.

Иногда зрители так проникаются атмосферой фильма, что принимают многие моменты за чистую монету. Особенно это касается фильмов медицинской тематики. Оказалось, что есть целый ряд заблуждений, которым мы верим именно благодаря кинематографу. Но неудивительно, что в кино приукрашивают действительность, ведь там придумывают новую реальность.

Смотрите видео, чтобы узнать о мифах, которые были навеяны фильмами.

Ранее Иван Стебунов дал "Рамблеру" эксклюзивное интервью.

Безумный мир,Видео,Иван Стебунов,
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