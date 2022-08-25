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57 минут назад

Рэпер-робот лишился контракта с лейблом из-за обвинений в расизме. Как это возможно?

Super.ru

Буквально в середине августа робот-рэпер по имени FN Meka заключил контракт с крупным лейблом Capitol Records — тем самым, который сотрудничает с Кэти Перри, Холзи, ABBA, Найлом Хораном и другими. Спустя 10 дней в Сети разразился скандал: виртуального робота обвинили в расизме, а контракт разорвали. Рассказываем, кто такой FK Meka и при чем здесь темнокожие.

Рэпер-робот лишился контракта из-за обвинений в расизме
Фото: Super.ruSuper.ru

Кто такой FN Meka?

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На случай, если вы не знали, кто такой FN Meka, рассказываем: это популярный виртуальный рэпер с 10 миллионами подписчиков в Тиктоке и 220 тысячами фолловеров в Инстаграме (запрещен в РФ). Ежемесячно его слушают более 570 000 человек на Spotify. В соцсетях о нем пишут так: «Робот-рэпер, не принятый этим миром». Внешность киборга, татуировки, золоченая рука — в общем, все как у рэперов.

Задумку разработали Энтони Мартини и Брэндон Ле — основатели виртуального музыкального лейбла — еще в 2019 году. По их словам, почти все за них сделал искусственный интеллект. Машина анализирует слова песен в разных жанрах, на основе чего составляет наброски и выдает предложения по комбинации аккордов, мелодий и темпов будущих рэп-хитов. Реальный только голос (его обладатель неизвестен).

Какой расист!

В начале недели один из крупнейших лейблов — Capitol Music Group — подписал контракт с FN Meka. Затея приказала долго жить: через неделю пришлось извиняться перед всем сообществом темнокожих за свою «нечувствительность» и за то, что лейбл не удосужился проверить, с кем имеет дело.

А дело было вот в чем: активисты группы Industry Blackout достали на свет божий песню робомузыканта из 2019-го. В ней они обнаружили проклятое слово «нигга» и тут же раскритиковали проект за оскорбительное отношение к меньшинству. В открытом письме представители движения написали, что тексты FK Meka сочетают в себе «слишком грубые стереотипы о темнокожих», «небрежную мерзость» и неуважение к людям. «Это прямое оскорбление афроамериканского коммьюнити и нашей культуры», — заявили они в открытом обращении. Саму компанию Capitol они назвали «глухой» и призвали к официальным извинениям.

«Как бы нас не отменили», — подумали Capitol Records и быстренько попросили прощения.

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