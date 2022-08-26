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1 час назад

Студентка выжила после удара молнии в грудь

Lenta.ru

Студентка в городе Пенсакола, штат Флорида, США, выжила после того, как в нее попала молния. Об этом сообщает Daily Mail.

Студентка выжила после удара молнии в грудь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

18-летняя Эмма Эгглер шла в Университет Западной Флориды на первый день занятий. Внезапно в нее попала молния. Разряд ударил девушку в грудь, в результате чего она упала на землю.

Удар был такой силы, что у американки взорвались наручные часы, прогорел свитер и образовались дыры в носке и ботинке. После произошедшего студентка в течение некоторого времени не могла ходить.

На помощь Эгглер пришли сотрудники университета и студенты, которые оказались рядом. Они посадили девушку на скамейку. Поскольку ее одежда была повреждена, однокурсник отдал ей свою рубашку и сразу вызвал скорую помощь.

Студентку госпитализировали. Врачи сказали, что американке очень повезло, что она выжила. Разряд прошел через левую часть ее тела в ноги.

«Я ничего не почувствовала, я просто очнулась на земле. Врачи посоветовали мне купить лотерейный билет, потому что я очень удачлива», — отметила Эгглер.

После удара она смогла дотянуться до рюкзака, но не чувствовала ног. Она запаниковала, так как подумала, что ее парализовало.

На следующий день студентку выписали из больницы. К этому времени чувствительность ног и способность двигаться восстановились. Студентка планирует вернуться к учебе на следующей неделе.

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