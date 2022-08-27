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41 минуту назад

Индиец наклеил свою кожу на палец друга, чтобы получить работу

Газета.Ru

Индиец Маниш Кумара с помощью раскаленной сковороды удалил себе кожу с подушечки пальца и наклеил ее на большой палец своего друга Раджьягуру Гупту, чтобы тот за него прошел экзамен на работу в железнодорожном транспорте. Об этом сообщает NDTV.

Индиец наклеил свою кожу на палец друга, чтобы получить работу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тем не менее, к несчастью для Гупту, кожа, наклеенная на палец его доверенного лица, отвалилась, когда руководитель экзамена распылил на нее дезинфицирующее средство во время биометрической проверки перед приемом на работу.

По словам сотрудника полиции, поскольку Гупта хорошо учился, Кумар, уже неоднократно подававший заявку на работу на железнодорожном транспорте, решил отправить его на вступительный экзамен по поддельному удостоверению личности.

Оба мужчины арестованы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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