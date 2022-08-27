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57 минут назад

В Японии мошенник из приложения для знакомств обманом получил от местного жителя $730 тыс.

Газета.Ruиещё 1

Житель японской префектуры Сага стал жертвой мошенника, который под видом женщины из приложения для знакомств уговорил перевести ему в общей сложности свыше 100 млн иен (более $730 тыс., или около 44 млн рублей по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Мошенник из приложения для знакомств обманул японца на $730 тыс.
Фото: Tsering Topgyal, File/APTsering Topgyal, File/AP

В публикации отмечается, что в начале августа мужчина старше 40 лет познакомился через приложение, как он предполагал, с женщиной. Со временем они начали общаться в социальных сетях. За несколько недель общения мошеннику удалось уговорить мужчину инвестировать в торговлю на валютной бирже. Японец сделал 17 денежных переводов на 12 разных банковских счетов на общую сумму более 100 млн иен.

В конечном счете мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию. Правоохранительные органы в настоящее время пытаются установить личность и местонахождение мошенника, говорится в публикации.

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