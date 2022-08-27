Мошенник из приложения для знакомств обманул японца на $730 тыс.

Житель японской префектуры Сага стал жертвой мошенника, который под видом женщины из приложения для знакомств уговорил перевести ему в общей сложности свыше 100 млн иен (более $730 тыс., или около 44 млн рублей по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Фото: Tsering Topgyal, File/AP Tsering Topgyal, File/AP

В публикации отмечается, что в начале августа мужчина старше 40 лет познакомился через приложение, как он предполагал, с женщиной. Со временем они начали общаться в социальных сетях. За несколько недель общения мошеннику удалось уговорить мужчину инвестировать в торговлю на валютной бирже. Японец сделал 17 денежных переводов на 12 разных банковских счетов на общую сумму более 100 млн иен.