В Черногории самый ленивый человек выиграл €350

В Черногории в ходе соревнований выявили самого ленивого человека. Он пролежал на матрасе 60 часов и выиграл €350. Об этом сообщает The Mirror.
По правилам соревнованиям нужно было лежать и ничего не делать. Победителем стал молодой человек, который пробыл в горизонтальном положении 60 часов, больше ничем не занимаясь. Помимо денежного приза мужчина также получил почетное звание самого ленивого человека, которое он будет носить в течение года, пока не выберут нового чемпиона.
В статье говорится, что результат победителя этого года намного хуже прошлогоднего. В 2021 году женщина пролежала на открытом воздухе 117 часов (почти 5 суток), установив рекорд турнира.
В публикации отмечается, что по правилам соревнования все участники одновременно ложатся на матрасы. Победителем становится тот, кто пролежит на нем дольше всех. При этом участники могут пить, есть, разговаривать, пользоваться телефонами, а также общаться с другими участниками и раз в 8 часов вставать для похода в туалет.