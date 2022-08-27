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1 час назад

В Черногории самый ленивый человек пролежал 60 часов и выиграл €350

Газета.Ru

В Черногории в ходе соревнований выявили самого ленивого человека. Он пролежал на матрасе 60 часов и выиграл €350. Об этом сообщает The Mirror.

В Черногории самый ленивый человек выиграл €350
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По правилам соревнованиям нужно было лежать и ничего не делать. Победителем стал молодой человек, который пробыл в горизонтальном положении 60 часов, больше ничем не занимаясь. Помимо денежного приза мужчина также получил почетное звание самого ленивого человека, которое он будет носить в течение года, пока не выберут нового чемпиона.

В статье говорится, что результат победителя этого года намного хуже прошлогоднего. В 2021 году женщина пролежала на открытом воздухе 117 часов (почти 5 суток), установив рекорд турнира.

В публикации отмечается, что по правилам соревнования все участники одновременно ложатся на матрасы. Победителем становится тот, кто пролежит на нем дольше всех. При этом участники могут пить, есть, разговаривать, пользоваться телефонами, а также общаться с другими участниками и раз в 8 часов вставать для похода в туалет.

Безумный мир,
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