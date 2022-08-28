Тату-мастер набила клиентке веснушки в виде «обезьяньей оспы»

Тату-мастер Дейзи Лавсик из Брисбена, Австралия, набила клиентке веснушки, которые в сети сравнили с обезьяньей оспой. Соответствующий ролик появился в TikTok -аккаунте.

Блогерша сообщила, что девушка проехала около полутора тысяч километров, чтобы получить услугу. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала свою работу: щеки и нос клиентки были покрыты пятнами коричневого цвета, при этом ее лицо приобрело красный оттенок.